Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Inter (Di martedì 20 aprile 2021) L'Inter vuole confermare il primato in classifica nella gara contro lo Spezia, alla ricerca di punti salvezza. Per lo Spezia, troppo importante la sfida col Genoa di sabato, per questo Italiano sceglie di non convocare Erlic, Bastoni e Nzola, in non perfette condizioni fisiche. Previsti cambi i tutti i reparti: Marchizza, Piccoli e Farias in rampa di lancio. Si rivede in panchina Saponara. In casa Inter torna Perisic al posto di Darmian. Il croato dovrebbe essere l'unica novità rispetto a Napoli, con la conferma di Eriksen in mezzo al campo. Non recuperano Vidal e Kolarov. Queste le probabili formazioni: Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi. Allenatore: Vincenzo ...

