Le costruiscono una proprietà di fronte casa: "Quando mangio li vedo che si fanno la doccia, devo vendere" (Di martedì 20 aprile 2021) Per "colpa" dei vicini, la signora Pauline è stata costretta a vendere la propria abitazione. Il motivo? mentre mangiava li vedeva farsi la doccia. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo le tappe che l'hanno portata a questa drastica decisione. Pauline ha acquistato anni fa una proprietà di lusso a Rossburn Lane (Scozia). "Io e mio marito ci siamo trasferiti qui perché è una zona molto tranquilla. Avevamo dei vicini sì, ma non proprio di fronte", ha dichiarato all'Observer. Poi, nel 2019, l'inizio dell'incubo. "Il proprietario ha deciso di vendere un po' della sua terra vicino a noi e la proprietà che è stata costruita ora ha un garage con un bagno doccia che guarda proprio dove mangiamo, anche se le finestre sono smerigliate", ha dichiarato.

