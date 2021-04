L’arresto di Aiello per droga: ma era tutto uno scherzo (Di martedì 20 aprile 2021) Il cantante Aiello è stato arrestato nella serata di ieri. Dopo il panico generale si è scoperto che era tutto uno scherzo de Le Iene La notizia delL’arresto del cantante Aiello ha fatto nella serata di ieri il giro del web, lasciando tutti nell’incredulità. Aiello arrestato per “traffico internazionale di droga” si leggeva su tutti i social; solo dopo qualche minuto è stato confermato che era tutto uno scherzo de Le Iene, perfettamente organizzato. E, ovviamente, ben riuscito, essendosi sparsa la voce molto prima che lo scherzo potesse andare in onda. Il noto cantante calabrese, infatti, che di punto in bianco è diventato un narcotrafficante internazionale colto sul fatto, in poco tempo ha anche scalato i ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) Il cantanteè stato arrestato nella serata di ieri. Dopo il panico generale si è scoperto che eraunode Le Iene La notizia deldel cantanteha fatto nella serata di ieri il giro del web, lasciando tutti nell’incredulità.arrestato per “traffico internazionale di” si leggeva su tutti i social; solo dopo qualche minuto è stato confermato che eraunode Le Iene, perfettamente organizzato. E, ovviamente, ben riuscito, essendosi sparsa la voce molto prima che lopotesse andare in onda. Il noto cantante calabrese, infatti, che di punto in bianco è diventato un narcotrafficante internazionale colto sul fatto, in poco tempo ha anche scalato i ...

