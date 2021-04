Juve, prese di profitto in Borsa: -3,5% dopo il rally (Di martedì 20 aprile 2021) prese di beneficio dopo la corsa della vigilia per il titolo della Juventus. In apertura di scambi cede il 3,6% ritracciando a 0,86 euro, scendo poi a 0,858 (-5,82%). Sembra per ora svanito l’effetto annuncio della nuova SuperLega. Tra gli altri club, la Roma sale dell’1,05% a 0,29 euro mentre la Lazio resta trascurata (-0,18% L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021)di beneficiola corsa della vigilia per il titolo dellantus. In apertura di scambi cede il 3,6% ritracciando a 0,86 euro, scendo poi a 0,858 (-5,82%). Sembra per ora svanito l’effetto annuncio della nuova SuperLega. Tra gli altri club, la Roma sale dell’1,05% a 0,29 euro mentre la Lazio resta trascurata (-0,18% L'articolo

Advertising

zazoomblog : Juve prese di profitto in Borsa: -35% dopo il rally - #prese #profitto #Borsa: #rally - sportli26181512 : #Notizie #Borsa Juve, prese di profitto in Borsa: -3,5% dopo il rally: Prese di beneficio dopo la corsa della vigil… - juvekuwait77 : RT @CalcioFinanza: Juve, prese di profitto sul titolo in Borsa: -3,5% dopo il rally - HCE__ : RT @CalcioFinanza: Juve, prese di profitto sul titolo in Borsa: -3,5% dopo il rally - CalcioFinanza : Juve, prese di profitto sul titolo in Borsa: -3,5% dopo il rally -