Isola dei famosi, Elisa Isoardi torna in Italia: «Devo fare degli accertamenti» (Di martedì 20 aprile 2021) Costretta a lasciare L’Isola dei famosi da un piccolo incidente, Elisa Isoardi è rientrata in Italia. La settimana scorsa, infatti, mentre cucinava, è stata colpita all’occhio da un piccolo lapillo del fuoco da campo e, nonostante il prontissimo intervento dei sanitari, la situazione si è rivelata abbastanza seria da obbligare la conduttrice a lasciare l’Honduras.... Leggi su donnapop (Di martedì 20 aprile 2021) Costretta a lasciare L’deida un piccolo incidente,è rientrata in. La settimana scorsa, infatti, mentre cucinava, è stata colpita all’occhio da un piccolo lapillo del fuoco da campo e, nonostante il prontissimo intervento dei sanitari, la situazione si è rivelata abbastanza seria da obbligare la conduttrice a lasciare l’Honduras....

