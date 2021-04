(Di martedì 20 aprile 2021) Un libro destinato a far discutere getta nuova luce su unoaspetti meno conosciuti della seconda guerra mondiale: i criminiil popolo tedesco dal ’45 al ’47. E’ disponibile ora infatti la traduzione italiana deldi Darmstadt, pubblicato nel libro “1945 Germania anno zero. Atrocità e crimini di guerra” a cura di Massimo Lucioli, edito da Italia Storica. Ilper la prima volta tradotto in italiano Il volume raccoglie gli episodi raccontati da alcuni dei 24mila prigionieridel campo di internamento americano 91 a Darmstadt. Nel 1946, in segreto, su richiesta del collegio di difesa di Norimberga, fu formato un comitato di lavoro di avvocati internati, davanti al quale circa 6mila ...

Advertising

vincenzo_61 : RT @SecolodItalia1: Il Memorandum sui massacri degli Alleati contro i tedeschi. Cardini: non portavano solo caramelle… - SecolodItalia1 : Il Memorandum sui massacri degli Alleati contro i tedeschi. Cardini: non portavano solo caramelle…… - ESA_Italia : Il Memorandum d'Intesa arriva poco dopo la nomina dell'astronauta @esa @Thom_astro a Ambasciatore FAO di buona volo… - MauroGiubileo : Su questo non ho mai avuto dubbi (e molti molti meno ancora ne ho avuti sui partigiani). La storia purtroppo è anch… - luigiasero : Tradotto in italiano memorandum Darmstadt sui crimini di guerra Alleati -

Ultime Notizie dalla rete : Memorandum sui

Adnkronos

... nel pieno rispetto della vigente normativa anti covid - 19, nell'ambito dell'accordo internazionalecontrolli per la sicurezza della navigazione noto come Paris MoU,of Understanding ...... nel pieno rispetto della vigente normativa anti Covid - 19, nell'ambito dell'accordo internazionalecontrolli per la sicurezza della navigazione noto come Paris MoU,of Understanding ...Il memorandum di Darmstadt, sui crimini alleati perpetrati contro il popolo tedesco dal '45 al '47, per la prima volta tradotto in italiano, è adesso pubblicato nel libro "1945 Germania anno zero. "Sa ...Malore in diretta per Massimo #Giletti durante Non è l’Arena! Malore in diretta a Non è l’Arena per Massimo Giletti. Giletti ha proseguito la conduzione fino alla fine, ma faceva fatica a parlare. Ved ...