Honor Play 5T Life ufficiale | entry level con SoC Helio P35 sotto i 200 euro in CinaHDblog it

Honor Play 5T Life ufficiale: entry level con SoC Helio P35 sotto i 200 euro (in Cina)HDblog.it (Di martedì 20 aprile 2021) Honor ha lanciato in Cina senza rulli di tamburi un nuovo smartphone pensato per la fascia economica del mercato, Play 5T Life: vediamo le caratteristiche.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

