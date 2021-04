**Grillo: fonti Nazareno, 'posizione Letta forte, frasi inaccettabili, tutele per tutti'** (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - Sulla vicenda del video di Beppe Grillo il Pd "conferma le parole di Enrico Letta di ieri ('frasi inaccettabili') e la posizione forte di tutto il partito espressa già ieri, dal vice segretario Provenzano alla portavoce delle donne D'Elia". Lo spiegano fonti del Pd a proposito del video del garante M5s sulla vicenda del figlio. "Da parte di Letta non c'è mai stato un problema di coerenza, sul rispetto del lavoro della magistratura e la tutela di tutte le parti



