Golf, con lo Zurich Classic 2021 torna il format a coppie della Ryder Cup. Rahm e Palmer campioni uscenti (Di martedì 20 aprile 2021) Il PGA Tour si prende una pausa dallo stroke play questa settimana visto che in programma c'è lo Zurich Classic 2021 al TPC Louisiana di New Orleans. Lo scorso anno il torneo è stato cancellato a causa Covid-19, e dunque dopo due stagoni ritorna il particolare evento a coppie, con ben 80 team pronti a sfidarsi per succedere a Jon Rahm e Ryan Palmer che hanno trionfato nel 2019. Il percorso del TPC Louisiana è giocato par 72 e misura 7425 yards, con un tipico design di Pete Dye volto a far ragionare molto i giocatori su ogni colpo al fine di evitare i bunker e gli ostacoli d'acqua posizionati strategicamente. I dogleg ben strutturati premiano inoltre coloro che riescono a lavorare bene la palla dal tee ed evitare guai col primo colpo, ma dall'altro lato ci sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Golf con Gianluca, sparito da Maccagno, ricerche in corso a Castelveccana ... l'uomo di Maccagno con Pino e Vedasca di cui non si avevano più tracce dalla giornata di giovedì 15 aprile. La madre e la sorella di Gianluca avevano lanciato l'appello: "Se notate una Golf Station ...

Monasteri apre le porte al "Golf per la vita" Sport e solidarietà. Un connubio imprenscindibile se gli attori sono il Rotary e il Rotaract Ortigia e il golf club Monasteri, sodalizi con filosofie diverse ma con il comune obiettivo del benessere della persona Così quando i due club service hanno lanciato l' iniziativa di una raccolta fondi per l'...

Pga Tour invita i giocatori di golf a vaccinarsi Corriere dello Sport.it Volkswagen GTX, sigla per le nuove auto sportive elettriche Il primo modello di questa nuova gamma è il SUV elettrico sportivo ID.4 GTX. La mitica sigla GTI di Volkswagen nata oltre 40' anni fa con la Golf nella nuova mobilità elettrica si svolge e diventa GTX ...

Italian Pro Tour: Abruzzo Alps Open al via, Vecchi Fossa tra i favoriti Al Miglianico Golf & Country Club (Chieti), dal 22 al 24 aprile, si giocherà la seconda tappa del circuito di gare nazionali e internazionali della FIG, inserita anche nel calendario del terzo tour eu ...

