(Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente della Sampdoria, Massimo, uno dei più accesi contro la SuperLega nella riunione straordinaria della Lega di ieri, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato il suo primo pensiero quando ha avuto la notizia «Cheè un grande attore. Hocon lui e gli hoè un».non ha dubbi sulche la SuperLega sia un disastro, un danno per l’economia del calcio e dell’intero Paese «Adesso paghiamo un miliardo di tasse. Se arriveremo alla spaccatura, entreranno meno soldi e meno soldi andranno allo Stato. Temo conseguenze per i giocatori stessi e per la Nazionale di Mancini». È difficile dire cosa accadrà ora, perché ...

Advertising

napolista : Ferrero: «Ho parlato con #Agnelli e gli ho fatto i complimenti. Andrea è un genio» Il presidente della Sampdoria a… - Cagliari_1920 : Sampdoria, Ranieri: «Ho parlato con Ferrero, penso di rimanere qui» - it_samp : #Ranieri: ' Ho parlato prima con #Ferrero. Credo andremo avanti, ma ci vedremo'. #sampdoria - ValComm : RT @SANDYOUItalia: #MicheleFerrero: ogni suo prodotto, non solo la @Nutella_Italia, era un successo. Perché? Perché sapeva ascoltare le esi… - GammaDonna_ : RT @SANDYOUItalia: #MicheleFerrero: ogni suo prodotto, non solo la @Nutella_Italia, era un successo. Perché? Perché sapeva ascoltare le esi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero parlato

IlNapolista

Ma davvero tanti sono gli artisti che hannodella spalmabile marchiatacome gli Articolo 31 , i Negrita e Dj Francesco . Photo by Marko Blaevi on Unsplash... Presidentecosa ha pensato quando la Superlega è diventata realtà? Il calcio dei ricchi è realtà… Ma cosa succederà? Ma in Lega cosa vi siete detti? Ma lei hacon Agnelli? ...Il presidente della Sampdoria al Corsera contro la Superlega "È un danno per l'economia del calcio e dell'intero Paese. Temo conseguenze per i giocatori stessi e per la Nazionale di Mancini" ...La Nutella, la celebre crema spalmabile alle nocciole della Ferrero, compie 57 anni anni: ecco le ricette e i gadget per celebrarla.