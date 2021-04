Emoji | 8 utenti su 10 vorrebbero delle faccine più inclusive

(Di martedì 20 aprile 2021) Utilizzate per replicare le nostre emozioni, i gesti, i cibi preferiti e gli oggetti che utilizziamo quotidianamente, le emoji sono ormai diventate uno strumento complementare alle parole indispensabile per aiutarci ad esprimere meglio. Secondo le statistiche pubblicate da WorldEmojiDay.com, infatti, sarebbero circa 900 milioni le emoji scambiate ogni giorno su Facebook Messenger: un numero che, sommandolo alle conversazioni scambiate tramite WhatsApp e altre piattaforme, tende sicuramente a crescere. Tuttavia, c’è una fetta di utenti non proprio soddisfatta di questo mezzo di comunicazione convenzionale e preferirebbe introdurre alcuni cambiamenti.

...iOS 14.5 porterà novità in seno allema anche il supporto della lingua italiana di Scribble, il sistema di scrittura con Apple Pencil su iPad. E infine ancora novità lato privacy per gli...... Discord Nitro consente di ottenere alcuni benefici, come la presenza dimigliori, usare un ... se non fosse per il fatto che il software potrebbe, oltre a crittografare i file degli, anche ...Ogni giorno vengono scambiate miliardi di emoji in tutto il mondo ma per una fetta di utenti sarebbe necessario apportare alcuni cambiamenti ...Quando esce iOS 14.5 e quali sono le novità principali dell'aggiornamento: ecco cosa aspettarsi, la data ufficiale e come scaricare l'atteso major update.