Elisa Isoardi condizioni dopo l’incidente all’occhio a L’Isola dei Famosi | “Costretta ad accertamenti”

(Di martedì 20 aprile 2021)è rientrata in Italia,che l’haad abbandonaredel. La conduttrice ha pubblicato un post su Instagram dove ha scritto come sta adesso, per rassicurare i suoi fan. La vediamo nella foto ancora con un occhio bendato, ma col sorriso.e la sua foto pubblicata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

L'Isola dei famosi ( ) approda alla decima puntata, senzatornata in Italia dopo l'infortunio all'occhio ( ) e con un 'tutti contro tutti'. Dopo la chiusura di Playa Esperanza viene inaugurata Playa Imboscada, ultima spiaggia e ultima ...dopo la sua avventura all' Isola dei Famosi 2021 torna sui social.è stata costretta ad abbandonare l' Isola dei Famosi 2021 dopo un incidente all'occhio ed è tornata su ...Elisa Isoardi è rientrata in Italia, dopo l’incidente all’occhio che l’ha costretta ad abbandonare l’Isola del Famosi. La conduttrice ha pubblicato un post su Instagram dove ha scritto come sta adesso ...Le “Amazzoni”, che erano Elisa Isoardi, Miryea e Vera Gemma diventano così “Valchirie”. Inoltre si vede che Andrea Cerioli è contrario a questa nuova coalizione e si scontra con Vera. In Palapa i due ...