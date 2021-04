Earthblade è la nuova avventura 2D in pixel art degli sviluppatori di Celeste

(Di martedì 20 aprile 2021) Extremely OK Games, lo studio dietro l'acclamato platform, ha svelato il suo prossimo progetto,- quello che definisce un "gioco d'azione-esplorazione 2D in un mondoart senza soluzione di continuità" - attraverso alcuni teaser art e un assaggio della sua musica. "Pensa a questo come a un reveal dell'atmosfera", spiega Maddy Thorson di Extremely OK nel post di annuncio di. "Non volevamo ancora rivelare molto sul gioco o sulla sua storia, ma pensiamo che questo possa fornire un'idea sul suo mondo". Secondo Thorson, "un'aria di mistero si presta particolarmente bene a questo progetto, quindi abbiamo deciso di tenere tutto per una grande rivelazione" Leggi altro...

