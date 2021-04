Domenica Live, Akash Kumar: «Un intervento per cambiare il colore dei occhi?». Ecco la sua risposta (Di martedì 20 aprile 2021) «L’occhio chiaro si vede, con photoshop è stato scurito». A Domenica Live, Akash Kumar si alza in piedi, chiede lo zoom di una sua fotografia con gli occhi neri, per rispondere a chi lo accusa di aver fatto un intervento in Marocco per cambiare il colore dei suoi occhi. A sostegno della sua tesi, porta anche il passaporto, per dimostrare di non essere mai stato in Marocco. Barbara D’Urso mostra una foto portata da Akash, in cui lo si vede piccolo. Alla redazione della trasmissione, però sono arrivate dichiarazioni di persone che dicono di essere creciute con lui e di ricordarlo con gli occhi neri. Akash Kumar replica: «Invidia». E, stanco di polemiche ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 aprile 2021) «L’o chiaro si vede, con photoshop è stato scurito». Asi alza in piedi, chiede lo zoom di una sua fotografia con glineri, per rispondere a chi lo accusa di aver fatto unin Marocco perildei suoi. A sostegno della sua tesi, porta anche il passaporto, per dimostrare di non essere mai stato in Marocco. Barbara D’Urso mostra una foto portata da, in cui lo si vede piccolo. Alla redazione della trasmissione, però sono arrivate dichiarazioni di persone che dicono di essere creciute con lui e di ricordarlo con glineri.replica: «Invidia». E, stanco di polemiche ...

