De Zerbi | sono arrabbiato | non vorrei giocare col Milan No di Guardiola | «Senza obiettivi non è più sport»

Advertising

riotta : 'Colpo di stato' dice l'allenatore De Zerbi parlando del progetto #SuperLeague che puo' piacere o no. Ho visto nell… - havavtid : Ma che senso ha che Chelsea,City e United pare si stiano tirando indietro? Sono basito. Ma una cosa del genere si f… - _fede10 : RT @JulioCesare12: Sarà un caso ma le prese di distanze sono iniziate dopo le dichiarazioni di De zerbi - filipporapisar1 : @capuanogio Da Milanista spero che insieme a lui si dimettano anche Gazidis e Marotta se avessero un sussulto di di… - GioGioInter : RT @JulioCesare12: Sarà un caso ma le prese di distanze sono iniziate dopo le dichiarazioni di De zerbi -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi sono

Ulivieri Ma Dee Guardiola nongli unici che - in queste ore - hanno usato parole molto dure nei confronti del nuovo torneo: 'La Superlega è una porcheria nei confronti del sistema calcio' ...Marimasto male', ha chiosato Roberto DeLa partita Milan - Sassuolo del 21 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A ...Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della partita contro il Milan, una delle tre squadre italiane coinvolte nella Superlega, è stato ...