Crotone-Sampdoria (21 aprile ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Ranieri sceglie Gabbiadini e Quagliarella (Di martedì 20 aprile 2021) La stagione del Crotone si avvia stancamente verso la retrocessione con una costante, la peggiore difesa del campionato che anche contro un attacco poco graffiante come quello dell’Udinese non è riuscita a incassare meno di due gol nella quinta sconfitta consecutiva. Seconda gara di seguito allo Scida e arriva la Sampdoria che battendo il Verona InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 20 aprile 2021) La stagione delsi avvia stancamente verso la retrocessione con una costante, la peggiore difesa del campionato che anche contro un attacco poco graffiante come quello dell’Udinese non è riuscita a incassare meno di due gol nella quinta sconfitta consecutiva. Seconda gara di seguito allo Scida e arriva lache battendo il Verona InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs. Sassuolo 7.30pm Bologna vs. Torino 9.45pm Crotone vs. Sampdoria 9.45pm Genoa vs. Ben… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Crotone-Sampdoria, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Crotone-Sampdoria, le formazioni ufficiali - GruppoEsperti : #Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Luperto; Pereira, Zanellato, Cigarini, Enrique, Reca; Messias, Simy… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Crotone-Sampdoria, le formazioni ufficiali -