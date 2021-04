Covid, Draghi sulla pandemia: «Rafforzare cooperazione e sanità per affrontare il futuro» – Il video (Di martedì 20 aprile 2021) «L’attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per il futuro, il nostro lavoro deve iniziare ora. Non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima». Con queste parole il presidente Mario Draghi ha affrontato il tema della pandemia e della gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus in un videomessaggio in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, evento dove parteciperà la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Il premier ha poi parlato dei vaccini e dell’efficienza del sistema sanitario, sfide da affrontare «per fermare il peggio della pandemia». «Nel mondo – continua Draghi – si sono registrati 3 milioni di morti. Abbiamo registrato la ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) «L’attualeci impone di essere meglio preparati per il, il nostro lavoro deve iniziare ora. Non sappiamo per quanto tempo durerà questao quando ci colpirà la prossima». Con queste parole il presidente Marioha affrontato il tema dellae della gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus in unmessaggio in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, evento dove parteciperà la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Il premier ha poi parlato dei vaccini e dell’efficienza del sistema sanitario, sfide da«per fermare il peggio della». «Nel mondo – continua– si sono registrati 3 milioni di morti. Abbiamo registrato la ...

