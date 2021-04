Covid | bozza dl | dal 26 4 in zona gialla teatri | cinema e concerti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "A decorrere dal 26 aprile 2021, ingli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale". Si legge nelladel decreto. "La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto ...