Ciclismo, Gianni Moscon: “Mi diverto di nuovo in bici. Nibali deve capire quanto rischiare” (Di martedì 20 aprile 2021) Gianni Moscon è rinato sul traguardo di Innsbruck, nella prima tappa del Tour of the Alps. Il ciclista del Team Ineos è tornato a vincere due anni e mezzo dopo l’ultimo successo in carriera, dimostrando tutta la sua felicità nelle parole dell’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Non potevo chiedere di meglio. Conoscevo il finale e può essere stato un vantaggio, ma se non hai le gambe…Ho seguito l’istinto. A volte va male e a volte va bene”. Moscon è tornato ad allenarsi e ad essere seguito da Dario Cioni, che lo ha aiutato nella preparazione invernale: “Già nei primi anni avevo lavorato con lui, raggiungendo risultati molto buoni e per certi versi inaspettati. Poi ho avuto voglia di strafare, ho superato il limite e non sempre fare di più è meglio. E’ stato un ritorno alle origini, ora mi diverto di ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021)è rinato sul traguardo di Innsbruck, nella prima tappa del Tour of the Alps. Il ciclista del Team Ineos è tornato a vincere due anni e mezzo dopo l’ultimo successo in carriera, dimostrando tutta la sua felicità nelle parole dell’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Non potevo chiedere di meglio. Conoscevo il finale e può essere stato un vantaggio, ma se non hai le gambe…Ho seguito l’istinto. A volte va male e a volte va bene”.è tornato ad allenarsi e ad essere seguito da Dario Cioni, che lo ha aiutato nella preparazione invernale: “Già nei primi anni avevo lavorato con lui, raggiungendo risultati molto buoni e per certi versi inaspettati. Poi ho avuto voglia di strafare, ho superato il limite e non sempre fare di più è meglio. E’ stato un ritorno alle origini, ora midi ...

