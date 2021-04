"Chi è un nostro antenato". Aurora Ramazzotti con tratti orientali? La confessione della Hunziker: ora si capisce tutto (Di martedì 20 aprile 2021) Si torna a parlare di Aurora Ramazzotti, ma in questo caso il cat-calling non c'entra nulla. Si torna a parlare di lei per alcune rivelazioni divertenti della madre, Michelle Hunziker, che siamo abituati a vedere dietro al bancone di Striscia la Notizia, il tg satirico che conduce su Canale 5 insieme a Gerry Scotti. La Hunziker, infatti, ha parlato dei tratti "orientaleggianti" della figlia, in effetti piuttosto spiccati, fornendo una possibile spiegazione relativa alle origini di questi tratti così peculiari. "Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?", premette la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Si torna a parlare di, ma in questo caso il cat-calling non c'entra nulla. Si torna a parlare di lei per alcune rivelazioni divertentimadre, Michelle, che siamo abituati a vedere dietro al bancone di Striscia la Notizia, il tg satirico che conduce su Canale 5 insieme a Gerry Scotti. La, infatti, ha parlato dei"orientaleggianti"figlia, in effetti piuttosto spiccati, fornendo una possibile spiegazione relativa alle origini di questicosì peculiari. "Vi racconto una storia curiosanostra famiglia. Vedetequanto ha iasiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sonoasiatici?", premette la ...

