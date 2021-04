Chi è Luciano Scarpa: carriera, vita privata e curiosità sull’attore campano (Di martedì 20 aprile 2021) Classe 1970, Luciano Scarpa è nato a Caserta, nota città campana. Il prossimo 23 Dicembre compirà 51 anni. L’attore è del segno del Capricorno. Tra le sue più grandi passioni la recitazione: è stato nel cast di “Non pensarci” (2007) di Gianni Zanasi, dove ha interpretato la parte di Luciano detto Matrix. Nel 2017 è stata la volta di “Beata ignoranza”, diretto da Massimiliano Bruno con Marco Giallini e Alessandro Gassmann, in cui ha vestito i panni di Mayer. leggi anche l’articolo —> Chi è Chiara Canzian, la figlia del bassista dei Pooh: vita privata e carriera Diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, Luciano Scarpa è membro del “The Actors’ Center” Diretto da Michael Margotta. Luciano ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021) Classe 1970,è nato a Caserta, nota città campana. Il prossimo 23 Dicembre compirà 51 anni. L’attore è del segno del Capricorno. Tra le sue più grandi passioni la recitazione: è stato nel cast di “Non pensarci” (2007) di Gianni Zanasi, dove ha interpretato la parte didetto Matrix. Nel 2017 è stata la volta di “Beata ignoranza”, diretto da Massimiliano Bruno con Marco Giallini e Alessandro Gassmann, in cui ha vestito i panni di Mayer. leggi anche l’articolo —> Chi è Chiara Canzian, la figlia del bassista dei Pooh:Diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”,è membro del “The Actors’ Center” Diretto da Michael Margotta....

