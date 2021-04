Bollettino, calano contagi e ricoveri. Ma in vista delle riaperture pesano i 390 morti: ecco tutte le cifre (Di martedì 20 aprile 2021) La situazione epidemiologica continua lentamente ma costantemente a migliorare mano a mano che l'Italia si avvicina alla fatidica data del 26 aprile, quella delle prime riaperture delle attività di ristorazione, sport e spettacolo all'aperto. Per alcuni sono troppo, per altri troppo poco, ma intanto i dati dicono che si può proseguire seppur con molta prudenza. Perché l'emergenza è ben lontana dall'essere conclusa: il Bollettino di oggi, martedì 20 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 12.074 contagiati, 22.453 guariti e 390 morti. I tamponi analizzati sono stati 294.045, con il tasso di positività che è sceso al 4,1 per cento (-1,9 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono calati a quota 482.715, la stragrande maggioranza dei quali è asintomatica o ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) La situazione epidemiologica continua lentamente ma costantemente a migliorare mano a mano che l'Italia si avvicina alla fatidica data del 26 aprile, quellaprimeattività di ristorazione, sport e spettacolo all'aperto. Per alcuni sono troppo, per altri troppo poco, ma intanto i dati dicono che si può proseguire seppur con molta prudenza. Perché l'emergenza è ben lontana dall'essere conclusa: ildi oggi, martedì 20 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 12.074ati, 22.453 guariti e 390. I tamponi analizzati sono stati 294.045, con il tasso di positività che è sceso al 4,1 per cento (-1,9 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono calati a quota 482.715, la stragrande maggioranza dei quali è asintomatica o ...

