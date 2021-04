“Beccata” Sophie Codegoni e l’ex corteggiatore di UeD Il dettaglio non è sfuggito a nessuno

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 aprile 2021) L’avventura a Uomini e Donne diè finita con la scelta di Matteo Ranieri. La tronista aveva deciso di iniziare proprio con lui una storia lontano dalle telecamere e dagli studi televisivi. Tuttavia è durata poco: i due si sono lasciati. Attraverso una diretta Instagram,ha cercato di spiegare i motivi della fine della loro storia d’amore e ha smentito anche ogni rumor relativo a un tradimento. Evidentemente la storia non ha funzionato. E se tornasse indietrorifarebbe la stessa scelta, ma “la nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice. Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori. Probabilmente non sono stata in grado di ...