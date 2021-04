Basket: Brindisi isolata per 10 giorni, lo decide l’ASL locale dopo i nuovi positivi al Covid-19. Rischio caos finale di stagione regolare (Di martedì 20 aprile 2021) Quello che si è verificato nel finale di stagione regolare della Serie A1 di Basket femminile rischia di ripetersi in Serie A maschile, ma stavolta vedendo coinvolta la seconda in classifica, l’Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci. l’ASL locale, infatti, ha disposto l’isolamento per 10 giorni del club pugliese a seguito dell’emergere di nuove positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Si legge nel comunicato diramato dall’ufficio stampa Brindisino che “durante il periodo di quarantena gli atleti risultati negativi potranno svolgere attività in forma individuale nel rispetto dei protocolli vigenti”. Stante l’attuale situazione, salterebbero con certezza ben due partite per l’Happy Casa, in corsa ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Quello che si è verificato neldidella Serie A1 difemminile rischia di ripetersi in Serie A maschile, ma stavolta vedendo coinvolta la seconda in classifica, l’Happy Casadi coach Frank Vitucci., infatti, ha disposto l’isolamento per 10del club pugliese a seguito dell’emergere di nuovetà al-19 nel gruppo squadra. Si legge nel comunicato diramato dall’ufficio stampano che “durante il periodo di quarantena gli atleti risultati negativi potranno svolgere attività in forma individuale nel rispetto dei protocolli vigenti”. Stante l’attuale situazione, salterebbero con certezza ben due partite per l’Happy Casa, in corsa ...

