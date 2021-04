Anche Riccardo Zampagna attacca la SuperLega: “È una buffonata enorme” (Di martedì 20 aprile 2021) “Speravo di svegliarmi stamattina e vedere che era tutto uno scherzo, che magari questi dodici club si erano incontrati dopo aver bevuto qualcosa di più a tavola e avevano annunciato una cosa non vera”. Riccardo Zampagna, come suo solito, va dritto al punto senza usare troppi giri di parole. L’ex centravanti dell’Atalanta ha commentato così, a Radio Cusano, la creazione di una nuova SuperLega che, probabilmente dall’agosto prossimo, vedrà al via le big del calcio europeo. “A quanto pare, invece, non è uno scherzo – prosegue Zampagna -. È il dio denaro che vince sempre, ma stavolta questi potenti devono stare attenti perché non tutti sono d’accordo con loro. Uno dei più importanti personaggi del calcio europeo come Rumenigge non ci sta. Non so se poi manderanno via Anche lui e lo rimpiazzeranno con ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 aprile 2021) “Speravo di svegliarmi stamattina e vedere che era tutto uno scherzo, che magari questi dodici club si erano incontrati dopo aver bevuto qualcosa di più a tavola e avevano annunciato una cosa non vera”., come suo solito, va dritto al punto senza usare troppi giri di parole. L’ex centravanti dell’Atalanta ha commentato così, a Radio Cusano, la creazione di una nuovache, probabilmente dall’agosto prossimo, vedrà al via le big del calcio europeo. “A quanto pare, invece, non è uno scherzo – prosegue-. È il dio denaro che vince sempre, ma stavolta questi potenti devono stare attenti perché non tutti sono d’accordo con loro. Uno dei più importanti personaggi del calcio europeo come Rumenigge non ci sta. Non so se poi manderanno vialui e lo rimpiazzeranno con ...

