Amici 20, la ballerina Giulia dà esempio di fair play: ecco cosa è successo

IL DAYTIME DI Amici SU CANALE 5 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda oggi 20 Aprile alle ore 16.10 su Canale 5, la ballerina Giulia Stabile, in squadra con Veronica Peparini, fa un gesto di fair play verso una sua compagna.

LA PRIMA SFIDA PER Giulia In tutte queste settimane di serale di Amici, Veronica Peparini non ha mai schierato la sua ballerina Giulia Stabile in un qualsiasi guanto di sfida. Questa volta però, la Peparini ha deciso di schierarla in una sfida a tre: lei, Alessandro Cavallo, in squadra con la Cuccarini e Serena Marchese, in squadra con la Celentano. La sfida si comporrà in tre stili di ballo ...

