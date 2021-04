Volley femminile, le convocate dell’Italia per il primo raduno: 12 azzurre a Cavalese, la Nazionale torna in scena (Di lunedì 19 aprile 2021) La Nazionale Italiana di Volley femminile sta per tornare protagonista dopo praticamente due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria che ha cancellato tutti gli eventi interNazionale. L’Italia ha giocato la sua ultima partita l’8 settembre 2019, quando sconfisse la Polonia per 3-0 e conquistò la medaglia di bronzo agli Europei. Il mese prima aveva invece conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate poi al 2021 a causa della pandemia. I Giochi rappresentano l’appuntamento clou del 2021, preceduti dalla Nations League (che fungerà da evento di preparazione, tra l’altro si disputerà a Rimini) e seguiti dagli Europei. L’annata agonistica delle azzurre prenderà il via ufficialmente mercoledì 21 aprile, quando il primo gruppo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) LaItaliana dista perre protagonista dopo praticamente due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria che ha cancellato tutti gli eventi inter. L’Italia ha giocato la sua ultima partita l’8 settembre 2019, quando sconfisse la Polonia per 3-0 e conquistò la medaglia di bronzo agli Europei. Il mese prima aveva invece conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate poi al 2021 a causa della pandemia. I Giochi rappresentano l’appuntamento clou del 2021, preceduti dalla Nations League (che fungerà da evento di preparazione, tra l’altro si disputerà a Rimini) e seguiti dagli Europei. L’annata agonistica delleprenderà il via ufficialmente mercoledì 21 aprile, quando ilgruppo di ...

