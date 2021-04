Vaccini, annuncio di Pfizer alla Ue: 'Altre 100 milioni di dosi nel 2021' (Di lunedì 19 aprile 2021) ha annunciato oggi che fornirà Altre 100 milioni di dosi del anti - all'Unione europea nel 2021. La rende noto la stessa Pfizer in un comunicato. L'annuncio, spiega, è il risultato della decisione ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021) ha annunciato oggi che fornirà100didel anti - all'Unione europea nel. La rende noto la stessain un comunicato. L', spiega, è il risultato della decisione ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini annuncio Piano vaccini, Italia accelera: quando l'immunità di gregge? Nel giorno in cui l'Italia supera i 15 milioni di vaccinazioni , buone notizie dalla UE con l'annuncio che il nostro Paese avrà "nei prossimi tre mesi 54 milioni di vaccini dei quattro finora approvati, cioè tre volte di più di quelli ricevuti finora". E' quanto ha comunicato il Commissario ...

Vaccini, annuncio di Pfizer alla Ue: 'Altre 100 milioni di dosi nel 2021' ha annunciato oggi che fornirà altre 100 milioni di dosi del anti - all'Unione europea nel 2021. La rende noto la stessa Pfizer in un comunicato. L'annuncio, spiega, è il risultato della decisione della Commissione europea di esercitare l'opzione di acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi nell'ambito dell'Advanced Purchase Agreement ampliato, ...

Vaccini, quando tocca agli under 60: l’annuncio di Speranza QuiFinanza India: vaccini, produzione Covaxin aumenterà di dieci volte entro settembre Entro settembre la produzione del Covaxin, il vaccino contro il coronavirus prodotto dalla casa farmaceutica indiana Barach Biotech, ...

Pochi vaccini rispetto alla popolazione, Puglia costretta a rallentare: Emiliano scrive a Figliuolo «La Puglia è la terza regione in Italia per vaccini somministrati rispetto a quelli ricevuti - scrive Emiliano - Ma non ci consegnano abbastanza vaccini da Roma per tenere questo ritmo. E quindi dobbi ...

