Tutte le domande sugli nft a cui ancora non sappiamo rispondere

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dalla contraffazione alla proprietà intellettuale, passando per la sicurezza delle piattaforme: implicazioni e rischi sull’uso degli nftda esplorare (Frammento di ‘The First 5000 Days’ di Beeple. Foto: Christie’s)Non è tutto oro ciò che è nft. Così si potrebbe sintetizzare la situazione del mercato dei non fungible token (beni non fungibili) andando oltre l’entusiasmo che lo caratterizza da qualche mese. Dietro l’aura delle vendite milionarie e delle infinite opportunità offerte dalla tokenizzazione, si nascondono innumerevoli aspetti nonaffrontati in modo adeguato che potrebbero portare ad altrettante conseguenze, una volta scoppiata la bolla.non ci sono regolamenti e standard univoci, non sono stati definiti dei limiti o consolidate delle infrastrutture, per non parlare della scarsa sicurezza delle ...