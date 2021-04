Turchia | ‘Ragazze di Istanbul’ | webinar della ‘Dire’ martedì 27

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Il “sofagate”, la “poltrona negata” alla presidente Ursula von der Leyen durante un vertice ad Ankara, e le parole sul presidente Recep Tayyip Erdogan “dittatore” hanno riportato di recente la Turchia al centro dell’attenzione dei media internazionali. Ma il problema delle libertà fondamentali e della discriminazione di genere nel Paese si limita a questo? Secondo We Will Stop Femicide, osservatorio turco sulle violenze contro le donne, nel 2019 ben 474 donne sono state uccise – più di una al giorno – mentre dall’inizio della pandemia di Covid-19 in media sono state assassinate tra le 16 e le 36 donne al mese, 28 nel marzo scorso.