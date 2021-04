Superlega | Salvini | “Non possono esserci dodici squadre che tengono in mano lo sport del continente Non mi piace”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Il calcio e lononessere solo business e fatturato. Da milanista dovrei essere contento, ma daivo non mi. Non possocheinlodel”, così Matteo, leader della Lega, parlando della nascita dellain un punto stampa fuori da palazzo Madama. “Che il calcio abbia bisogno di riforme è vero, ma non è questo il modo – ha aggiunto – Ho parlato con il presidente della mia squadra. Ovviamente gli interessi delle società sono quelli di fatturare, incassare, mentre quello dei tifosi è di divertirsi”. Poi ha concluso: “Il calcio va riformato, come esiste un tetto salariale per i ...