Superlega | la Serie A finisce in tribunale | pronta una causa contro Inter e Juventus sui fondi

La Serie A rischia di finire in tribunale. La dichiarazione di Cairo su Agnelli e Marotta è la base della causa che alcuni club di Serie A sono pronti a fare a Juventus e Inter per la posizione assunta contro l'ingresso dei fondi. La tesi è che già sapessero della Superlega, e quindi di proposito abbiano ostruito il progetto. Cairo parla di sabotaggio. "Sembra che il progetto l'abbiano depositato il 10 gennaio quindi gli ho detto durante la riunione 'come puoi venire qui a parlare di solidarietà quando hai sabotato la trattativa coi fondi, sapendo già che stavi facendo la Superlega? Come puoi andare a trattare per l'operazione fondi quando stai già lavorando alla ...

