Advertising

zazoomblog : Spread Btp - Bund: in lieve rialzo a 102 punti - #Spread #Bund: #lieve #rialzo #punti - ansa_economia : Spread Btp-Bund: in lieve rialzo a 102 punti. Il rendimento del decennale allo 0,79% #ANSA - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in lieve rialzo a 102 punti: Il rendimento del decennale allo 0,79% - infoiteconomia : BTp: spread con Bund chiude poco mosso a 101 punti base, rendimento sale a 0,75% - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Spread Btp - Bund | chiusura in calo a 100 | 9 punti -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

in flessione,stabile. Il rendimento del decennale segna 0,79% (chiusura precedente a 0,75%), losul Bund 102 bp (da 102) (dati MTS). Mercati azionari europei incerti: EURO STOXX 50 ...Il differenziale tra ile il Bund tedesco è in lieve rialzo a 102 punti base rispetto alla chiusura a 100,9 punti della chiusura di venerdì. In apertura di seduta ha toccato i 102,1 punti, mentre era sceso intorno ai 98,...MILANO, 19 APR - Il differenziale tra il Btp e il Bund tedesco è in lieve rialzo a 102 punti base rispetto alla chiusura a 100,9 punti della chiusura di venerdì. In apertura di seduta ha toccato i 102 ...Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende solleci ...