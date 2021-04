Serale Amici | Aka distrutto per Martina | lo sfogo | anche Raffaele in lacrime

(Di lunedì 19 aprile 2021) Non poteva essere una gelida reazione il saluto tra i due ex fidanzati della scuola: nel daytime di oggi lo slancio della ballerina vedendo gli occhi rossi di Aka7even L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Non poteva essere una gelida reazione il saluto tra i due ex fidanzati della scuola: nel daytime di oggi lo slancio della ballerina vedendo gli occhi rossi di ...... 3.2 Mi piace: Carolyn Smith commenta la quinta puntata didi Maria De Filippi Sabato sera è andata in onda la quinta puntata deldi, il talent di Maria De Filippi , e ancora una ...Martina Miliddi lascia la scuola di Amici 2021 dopo l’eliminazione: Aka7even piange per lei e la ballerina fa una dedica a Raffaele. screen dal video. Martina Miliddi lascia la ...L'eliminazione di Martina da Amici ha fatto piangere sia Giulia che Aka7even: il rapper ha confermato la rottura e i rapporti non idilliaci ...