Rivoluzione nel calcio: nasce la SuperLega, ci sono Juve, Milan e Inter (Di lunedì 19 aprile 2021) La Uefa e la Fifa minacciano pesanti sanzioni e l'esclusione dai giocatori dalle rappresentative nazionali e dalle varie competizioni Poco dopo la mezzanotte è arrivata l'ufficialità: nasce la SuperLega di calcio, un nuovo format una nuova competizione Internazionale fondata sul modello NBA, con la necessità di mettere al centro di tutto il calcio e i suoi Interessi. La notizia che era nell'aria da settimane è stata confermata con un comunicato stampa: 12 club aderiscono alla nuova competizione e tra questi ci sono anche Juve (con Andrea Agnelli che si è dimesso dall'esecutivo UEFA e da tutte le cariche Internazionali), Milan e Inter. Oltre le italiane ci sono anche club spagnoli e ...

