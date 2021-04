Riaperture, protesta dei ristoratori: A1 bloccata a Incisa. Auto passa e investe manifestante (Di lunedì 19 aprile 2021) Riaperture, ennesima protesta dei ristoratori di Tni Italia che hanno bloccato l'A1 vicino all'uscita di Incisa (Firenze). Uno dei manifestanti è stato investito da un'Auto... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 aprile 2021), ennesimadeidi Tni Italia che hanno bloccato l'A1 vicino all'uscita di(Firenze). Uno dei manifestanti è stato investito da un'...

