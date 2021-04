Questo bimbo appena nato aveva poche possibilità di vivere, qualche mese dopo però ha sorpreso tutti. Cos’è successo (Di lunedì 19 aprile 2021) A volte, i miracoli accadono e sono ancora più belli ed emozionanti quando riguardano storie come quella che stiamo per raccontarvi. Daniel Breyts e Jess Novac, sono una giovane coppia di Indianapolis che, ogni giorno, ringrazia il cielo per il miracolo che ha investito il loto piccolo Rowan. Il neonato, infatti, era venuto al mondo con meno dell’1% di probabilità di sopravvivere; tuttavia, ci è riuscito e sta lottando per poter crescere e diventare ancora più grande. La storia del piccolo Rowan Nel 2018, Daniel e Jess hanno accolto con gioia l’arrivo del piccolo Rowan. Sembrerebbe una storia d’amore perfetta, se non che il piccolo ha iniziato la sua vita in modo davvero complicato; quando è venuto al mondo, infatti, pesava poco più di un chilo. Il piccolo era nato prematuro e la sua esistenza era appesa ad un filo; ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 19 aprile 2021) A volte, i miracoli accadono e sono ancora più belli ed emozionanti quando riguardano storie come quella che stiamo per raccontarvi. Daniel Breyts e Jess Novac, sono una giovane coppia di Indianapolis che, ogni giorno, ringrazia il cielo per il miracolo che ha investito il loto piccolo Rowan. Il neo, infatti, era venuto al mondo con meno dell’1% di probabilità di soprav; tuttavia, ci è riuscito e sta lottando per poter crescere e diventare ancora più grande. La storia del piccolo Rowan Nel 2018, Daniel e Jess hanno accolto con gioia l’arrivo del piccolo Rowan. Sembrerebbe una storia d’amore perfetta, se non che il piccolo ha iniziato la sua vita in modo davvero complicato; quando è venuto al mondo, infatti, pesava poco più di un chilo. Il piccolo eraprematuro e la sua esistenza era appesa ad un filo; ...

