PlayStation Store su PS3 e PS Vita sarà ancora disponibile | Sony non lo chiuderà – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 19 aprile 2021) Con un cambio di idea clamoroso e gradito,ha deciso chesu PS3 e PScontinuerà ad essere, e non verrà chiuso..nonle sezioni PS3 e PS, rimanendo dunquesu tali piattaforme conche ha cambiato idea e effettuato una clamorosa inversione di marcia rispetto alla decisione che aveva già annunciato in via ufficiale nei giorni scorsi, venendo incontro alle richieste dei molti utenti che si erano attivati per protestare su questa iniziativa. “Recentemente, abbiamo notificato ai giocatori che ilper PS3 e PSdoveva … Notizie giochiRead ...

Advertising

PlayStationIT : PlayStation Store continuerà a essere disponibile su #PS3 e #PSVita e i videogiocatori potranno continuare ad acqui… - 0kitask : IL CAPPELLO #PS4share - XenoLimit610 : Rita! #PS4share - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Il Playstation Store non chiude più: Sony cambia idea e si scusa - AkibaGamers : Sony Interactive Entertainment ha deciso di tornare sui suoi passi, evitando di chiudere gli store digitali di Play… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Store

La decisione invece da parte di Sony, udite udite è stata ritirata ! Con un post sulBlog firmato direttamente da Jim Ryan in persona, il team diafferma che il PSdi ...Dopo aver annunciato la chiusura dei negozi digitali di PS3, PSP eVita , Sony ha svelato sul proprio blog di averci ripensato:continuerà a operare su PS3 e PS Vita in seguito al feedback della community, come sottolineato dal presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Nessuna variazione invece ...Sony ha ascoltato le critiche dei propri clienti e ha deciso di fare un passo indietro sul progetto di chiudere il PlayStation Store.Playstation fa dietrofront sulla questione di PS3 e PS Vita, dato che gli store non saranno davvero chiusi. Playstation non chiude store PS4, PSP e PS Vita store (via PSN) La noti ...