“Perché era decapitato”. Morte Stefano Barilli, la spiegazione del macabro ritrovamento del cadavere (Di lunedì 19 aprile 2021) Tragico ritrovamento del cadavere sulla sponda lodigiana del Po, Perché il corpo è decapitato. L’allarme è stato dato da un pescatore, e da quel momento grande mobilitazione sulle sponde del fiume, dove il cadavere decapitato è riaffiorato dalle acque in località Punte a Caselle Landi (Lodi) a una decina di metri dalla riva. Poi il biglietto, un messaggio esplicito nelle tasche, ma non solo. I carabinieri hanno trovato anche i documenti. Il corpo è di Stefano Barilli. “La carta di identità del giovane non era nel portafogli ma chiusa insieme al biglietto in questa busta di plastica, come a non voler lasciare dubbi sull’identificazione” ha affermato il procuratore Domenico Chiaro che ha poi aggiunto: “Se l’autopsia ci confermerà il suicidio, ci troviamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Tragicodelsulla sponda lodigiana del Po,il corpo è. L’allarme è stato dato da un pescatore, e da quel momento grande mobilitazione sulle sponde del fiume, dove ilè riaffiorato dalle acque in località Punte a Caselle Landi (Lodi) a una decina di metri dalla riva. Poi il biglietto, un messaggio esplicito nelle tasche, ma non solo. I carabinieri hanno trovato anche i documenti. Il corpo è di. “La carta di identità del giovane non era nel portafogli ma chiusa insieme al biglietto in questa busta di plastica, come a non voler lasciare dubbi sull’identificazione” ha affermato il procuratore Domenico Chiaro che ha poi aggiunto: “Se l’autopsia ci confermerà il suicidio, ci troviamo ...

