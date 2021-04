Parma, lesioni di primo grado per Kucka e Gagliolo (Di lunedì 19 aprile 2021) Parma - Seduta mattutina per il Parma , che a Collecchio ha iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato contro la Juventus. Agli ordini del tecnico D'Aversa , i crociati hanno svolto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021)- Seduta mattutina per il, che a Collecchio ha iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato contro la Juventus. Agli ordini del tecnico D'Aversa , i crociati hanno svolto ...

Ultime Notizie dalla rete : Parma lesioni Parma, lesioni di primo grado per Kucka e Gagliolo PARMA - Seduta mattutina per il Parma , che a Collecchio ha iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato contro la Juventus. Agli ordini del tecnico D'Aversa , i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e riscaldamento ...

Juventus, infortunio Chiesa: i tempi di recupero ... escluse lesioni per Federico Chiesa dopo l'infortunio contro l'Atalanta. Chiesa verrà rivalutato nei prossimi giorni quindi salta la gara con il Parma e molto probabilmente non ci sarà per la ...

Juventus: escluse lesioni per Chiesa Gia' in archivio l'ennesima prestazione deludente con tanto di sconfitta al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta, la Juventus ha iniziato a preparare il prossimo impegno, quello della 32ª giorn ...

