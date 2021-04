**Open Arms: decreto gup, 'il processo a Salvini è necessario'** (3) (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 25 le parti civili che si sono costituite contro Matteo Salvini, che vengono elencate, una per una, dal gup Jannelli nel decreto che dispone il giudizio. A partire dalla ong spagnola Open Arms, il comandante della nave Marc Reig Creus, a Emergency e varie associazioni, dall'Arci a Legambiente, dal Ciss ai Giuristi Democratici. Ea ancora Asgi (Associazione studi giuridici immigrazione), Cittadinanza Attiva, Mediterranea, AccoglieRete. Il Comune di Barcellona e quello di Palermo. E poi ci sono anche nove migranti che erano a bordo dell'imbarcazione rimasta bloccata al largo di Lampedusa. Lo sbarco dei naufraghi soccorsi dalla Open Arms, nell'agosto di due anni fa, era avvenuto solo dopo l'intervento del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, che aveva sequestrato la nave della ong. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 25 le parti civili che si sono costituite contro Matteo, che vengono elencate, una per una, dal gup Jannelli nelche dispone il giudizio. A partire dalla ong spagnola Open, il comandante della nave Marc Reig Creus, a Emergency e varie associazioni, dall'Arci a Legambiente, dal Ciss ai Giuristi Democratici. Ea ancora Asgi (Associazione studi giuridici immigrazione), Cittadinanza Attiva, Mediterranea, AccoglieRete. Il Comune di Barcellona e quello di Palermo. E poi ci sono anche nove migranti che erano a bordo dell'imbarcazione rimasta bloccata al largo di Lampedusa. Lo sbarco dei naufraghi soccorsi dalla Open, nell'agosto di due anni fa, era avvenuto solo dopo l'intervento del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, che aveva sequestrato la nave della ong. ...

Advertising

matteosalvinimi : Da ieri Open Arms è sotto sequestro nel porto di Pozzallo a causa di numerose irregolarità scoperte dalla Guardia C… - borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - LegaSalvini : OPEN ARMS, GIULIA #BONGIORNO: “LA DECISIONE FU DETTATA DA CONTE. CITERÒ IN AULA L’EX PREMIER” - michelaeffe : RT @matteosalvinimi: Il disegno Palamara (“Salvini è innocente ma va fermato”) sta prendendo forma. Contrastare gli scafisti, difendere i c… - StraNotizie : Open Arms, il decreto del gup: 'Il processo a Salvini è necessario' -