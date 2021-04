Monete rare, questa da 2 euro vale oltre 150.000 euro: controllate subito! (Di lunedì 19 aprile 2021) Ci sono alcune Monete rare che valgono un vero e proprio tesoro. questa da 2 euro viene venduta ad oltre 150.000 euro Il mondo del collezionismo non è più una sorpresa. Migliaia di appassionati hanno trasformato la propria passione in un lavoro, con una vera e propria compravendita di pezzi rarissimi e quasi introvabili che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Ci sono alcuneche valgono un vero e proprio tesoro.da 2viene venduta ad150.000Il mondo del collezionismo non è più una sorpresa. Migliaia di appassionati hanno trasformato la propria passione in un lavoro, con una vera e propria compravendita di pezzi rarissimi e quasi introvabili che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoiteconomia : Monete rare, questo 2€ vale 2.500 euro: controlla subito! - ejlazar : RT @FlashNewsItalia: MONETE EURO RARE in circolazione che valgono! - FlashNewsItalia : MONETE EURO RARE in circolazione che valgono! - bot_lingo : #LingoStand_ it Trending Articles: 6, Sources: 6, Words: 1,776 Nouns: euro, della, monete, miliardi Adjectives: nuo… - infoiteconomia : Monete rare, ci sono alcuni centesimi di Euro che valgono un tesoro! -