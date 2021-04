Mario Biondi vuole “boicottare la musica straniera” e scoppia la polemica (Di lunedì 19 aprile 2021) Mario Biondi su Instagram incita i suoi followers a incitare le radio a promuovere la musica italiana, ma scoppia la polemica Con un post si Instagram Mario Biondi ha incitato i suoi followers a compiere un atto rivoluzionario per aiutare e incoraggiare la diffusione della musica italiana in radio. In particolare, chiede un vero e proprio boicottaggio nei confronti della musica straniera, esortando gli ascoltatori a chiedere alle radio di far passare la musica italiana. Ecco le parole del cantautore: “Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per la musica italiana? Esortate tutte le radio che programmano musica straniera a proporre ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021)su Instagram incita i suoi followers a incitare le radio a promuovere laitaliana, malaCon un post si Instagramha incitato i suoi followers a compiere un atto rivoluzionario per aiutare e incoraggiare la diffusione dellaitaliana in radio. In particolare, chiede un vero e proprio boicottaggio nei confronti della, esortando gli ascoltatori a chiedere alle radio di far passare laitaliana. Ecco le parole del cantautore: “Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per laitaliana? Esortate tutte le radio che programmanoa proporre ...

Advertising

stanzaselvaggia : Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco s… - CharGuero : RT @IlPaoloGiordano: Mario Biondi vuole boicottare le radio che trasmettono musica straniera. Chiede la (tristemente nota) autarchia musica… - CharGuero : Casomai boicotterei Mario Biondi. - lucia25968868 : RT @mariobianchi18: Mario Biondi: 'Boicottate le radio che trasmettono musica straniera'. Giusto. Comincia tu a cantare in italiano. https… - zazoomblog : Mario Biondi risponde alle critiche: Vi è chiaro adesso? - #Mario #Biondi #risponde #critiche: -