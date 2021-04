Lotta al cancro pediatrico, a Pagani raccolta fondi per la ricerca: gazebo in piazza 24 e 25 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Anche a Pagani, il 24 e il 25 aprile prossimi, sarà possibile contribuire alla raccolta fondi destinati alla Lotta al cancro pediatrico Sabato 24 e domenica 25 aprile 2021 si terrà la quarta edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca” organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi. Durante le due giornate i volontari saranno presenti anche a Pagani (Sa) in piazza Auditorium (dalle ore 10.00 alle ore 19.00)) e, a fronte di una donazione minima di 10 euro, distribuiranno una confezione composta da tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino. Si tratta di un evento di raccolta fondi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Anche a, il 24 e il 25prossimi, sarà possibile contribuire alladestinati allaalSabato 24 e domenica 252021 si terrà la quarta edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la” organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi. Durante le due giornate i volontari saranno presenti anche a(Sa) inAuditorium (dalle ore 10.00 alle ore 19.00)) e, a fronte di una donazione minima di 10 euro, distribuiranno una confezione composta da tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino. Si tratta di un evento di...

