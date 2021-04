Lite ai Castelli fuori dall’Eurospin | scende dall’auto e distrugge il finestrino del carroattrezzi | stava portando via un veicolo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 aprile 2021) Paura a Genzano, nel pomeriggio di oggi, quando intorno alle ore 16:00, nel parcheggio dell’Eurospin situato tra via Monte Giove Nuovo e via Napoli, un uomo ha distrutto ildi un altro conducente. L’aggressione e la fuga Per cause al momento sconosciute, un uomo ha distrutto ildi un carro attrezzi, con a bordo il conducente, il quale si trovava nel parcheggio per rimuovere un’autovettura. A quel punto, un uomo è sceso dalla sua Smart colpendo il, fino a romperlo. Dopo il gesto, quest’ultimo si è dileguato. La vittima, vedendo in lontananza una pattuglia della Polizia di Genzano che transitava, l’ha fermata per chiedere aiuto. Al momento le cause del gesto sono sconosciute e si indaga per scoprire l’identità dell’aggressore. su Il Corriere della Città.