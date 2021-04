L’inizio del coprifuoco potrebbe slittare alle 23

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) C’è stato un ampio dibattito dopo la cabina di regia dello scoro venerdì e la conferenza stampa congiunta di Mario Draghi e Roberto Speranza. Si è parlato, infatti, delle prime e graduali riaperture a partire dal 26 aprile. Anche per quel che riguarda i bar e i ristoranti, ma solamente con i tavoli all’aperto. Ma c’è un tema che, come sottolineato dal Ministro della Salute, non è stato affrontato: quello del. La possibilità di ospitare clienti (all’esterno) anche nelle ore serali, infatti, sembra essere contraddittorio con le limitazioni notturne attualmente vigenti. Oggi a SkyTg24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha parlato dell’ipotesi di un23 (ma sempre fino alla 5 della mattina seguente).23, le parole del sottosegretario alla Salute Costa e ...