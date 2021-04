Grillo accusa: strana denuncia di stupro contro mio figlio. E’ bufera (Di lunedì 19 aprile 2021) Un figlio accusato di una violenza sessuale di gruppo è un fardello troppo pesante anche per un protagonista navigato delle scene (dello spettacolo prima, della politica poi) come Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 stelle esplode letteralmente di rabbia in un video dedicato alla vicenda del figlio Ciro, che risale al 2019: "La legge - urla - dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera e interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni, perché? Perché non li avete arrestati subito? Ce li avrei portati io in galera a calci nel culo. Perché? Perché vi siete resi conto che non è vero niente che c'è stato uno stupro, non c'è stato niente! Perché una persona che viene stuprata la mattina il pomeriggio va in kytesurf e dopo otto giorni fa la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 19 aprile 2021) Unto di una violenza sessuale di gruppo è un fardello troppo pesante anche per un protagonista navigato delle scene (dello spettacolo prima, della politica poi) come Beppe. Il fondatore del Movimento 5 stelle esplode letteralmente di rabbia in un video dedicato alla vicenda delCiro, che risale al 2019: "La legge - urla - dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera e interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni, perché? Perché non li avete arrestati subito? Ce li avrei portati io in galera a calci nel culo. Perché? Perché vi siete resi conto che non è vero niente che c'è stato uno, non c'è stato niente! Perché una persona che viene stuprata la mattina il pomeriggio va in kytesurf e dopo otto giorni fa la ...

