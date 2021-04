GPU introvabili e non solo | una nuova criptovaluta potrebbe determinare una carenza di SSD e dischi rigidi

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il mining diha reso estremamente difficile mettere le mani su una scheda NVIDIA GeForce RTX serie 30 o su una scheda AMD Radeon RX 6000. Ie gli SSDro essere il prossimo componente ad affrontare una. Secondo l'ultimo report di HKEPC, unaemergente, Chia Coin, viene "minata" attraverso lo spazio di archiviazione e i miners in Cina stanno acquistandoe SSD a una velocità allarmante. L'uomo dietro Chia è Bram Cohen, il creatore di BitTorrent, e vuole utilizzare lo spazio disponibile sui dispositivi di archiviazione per la suapoiché gli SSD e iconsumano meno energia, sono più economici e prontamente ...

A differenza di altre criptovalute, Chia non premia chi le riserva capacità di calcolo con CPU,o ASIC. Al contrario, è possibile "farmare" Chia semplicemente riservando alla blockchain dello ...I colloqui di Biden con le aziende tecnologiche non aiuteranno a breve termine e stiamo ancora osservando ritardi per il resto dell'anno, con le scorte di CPU,e console che potrebbero essere ...Presto potrebbe essere molto difficile reperire degli HDD o SSD. Il motivo? Una nuova criptovaluta, ovviamente.Il 2021 si sta mostrando essere uno degli anni più difficile per essere un gamer PC, il mercato e gli utenti di conseguenza, stanno vivendo una penuria di chip davvero senza precedenti, il depauperame ...