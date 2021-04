Domenica Live, Pierpaolo Pretelli porta il figlio Leonardo in studio da Barbara D’Urso: il bimbo reagisce così (Di lunedì 19 aprile 2021) Tra gli ospiti di Domenica Live nella puntata di ieri 18 aprile anche l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli e il figlio Leonardo (avuto con la modella e attrice Ariadna Romero). Ecco, possiamo dire che il piccolo Leonardo non sembra amare le telecamere come la mamma e il papà. Accolto in studio da Barbara D’Urso, il bambino si è seduto con il papà sul divano bianco, al centro dello studio, ma è rimasto tutto il tempo in silenzio. Quando la conduttrice gli ha dato il microfono, Leo ha detto giusto qualche parolina, mostrando il suo tenerissimo sorriso che già avevamo avuto modo di conoscere durante le passate apparizioni in Tv, specialmente al Grande Fratello Vip 5, dove il papà Pierpaolo si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Tra gli ospiti dinella puntata di ieri 18 aprile anche l’ex gieffinoe il(avuto con la modella e attrice Ariadna Romero). Ecco, possiamo dire che il piccolonon sembra amare le telecamere come la mamma e il papà. Accolto inda, il bambino si è seduto con il papà sul divano bianco, al centro dello, ma è rimasto tutto il tempo in silenzio. Quando la conduttrice gli ha dato il microfono, Leo ha detto giusto qualche parolina, mostrando il suo tenerissimo sorriso che già avevamo avuto modo di conoscere durante le passate apparizioni in Tv, specialmente al Grande Fratello Vip 5, dove il papàsi ...

