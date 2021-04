Dacia Spring, a bordo dell’auto elettrica più economica (Di lunedì 19 aprile 2021) Abbiamo provato sulle strade nel centro di Milano la nuova Dacia Spring, l’auto elettrica più accessibile del mercato con i suoi 9460 euro al netto degli eco-incentivi. Un nuovo equilibrio tra cavalli e autonomia Less is more, potrebbe essere l’espressione che identifica al meglio Dacia Spring. Il suo peso di soli 970 chilogrammi perme a Dacia Spring di accontentarsi di un motore elettrico capace di erogare appena 44 cavalli. Pochi? No. Certo, dimenticatevi accelerazioni antigravitazionali. Ma la coppia di 125 newton per metro, disponibili istantaneamente, le garantiscono comunque una ripresa agli stop e ai semafori alla pari di moltissime auto a combustione. Una volta alla guida ci si sente alla pari di molti altri automobilisti, grazie alla seduta alta. A confermare ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) Abbiamo provato sulle strade nel centro di Milano la nuova, l’autopiù accessibile del mercato con i suoi 9460 euro al netto degli eco-incentivi. Un nuovo equilibrio tra cavalli e autonomia Less is more, potrebbe essere l’espressione che identifica al meglio. Il suo peso di soli 970 chilogrammi perme adi accontentarsi di un motore elettrico capace di erogare appena 44 cavalli. Pochi? No. Certo, dimenticatevi accelerazioni antigravitazionali. Ma la coppia di 125 newton per metro, disponibili istantaneamente, le garantiscono comunque una ripresa agli stop e ai semafori alla pari di moltissime auto a combustione. Una volta alla guida ci si sente alla pari di molti altri automobilisti, grazie alla seduta alta. A confermare ...

Advertising

daciaitalia : Con i sensori di parcheggio e la parking camera, ora puoi dire che parcheggiare è davvero semplice. Nuova… - corriere_motori : Dacia entra nel mondo delle auto a emissioni zero con la Spring, un’inedita citycar pratica e razionale, ad un cost… - AssociazioneUNA : Nuova Dacia Spring: per il suo lancio il modello prende vita su Snapchat con la realtà aumentata e il supporto di O… - focusmo3 : Dacia ha scelto di affidarsi nuovamente alla realtà aumentata di Snapchat per sviluppare una campagna europea su la… - retewebitalia : Dacia Spring approda su snapchat e la realtà aumentata - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - -

Ultime Notizie dalla rete : Dacia Spring 200 km al giorno, una EV può andare?/ Vaielettrico risponde Se immaginassimo ad esempio che lei scelga di acquistare la 'piccola' elettrica meno costosa, la nuova Dacia Spring (che abbiamo provato in occasione della presentazione), il suo utilizzo dell'...

I test di Paolo / Sul Garda guidando la Volkswagen ID.4 I video - test di Paolo : qui la Dacia Spring - Qui la BMW iX3 - Qui la Volkswagen ID.3 - Qui la Volkswagen e - Up - E qui: la Nuova Fiat 500

Dacia Spring, a bordo dell auto elettrica più economica Wired.it Dacia Spring, a bordo dell'auto elettrica più economica Una batteria da poco più di 27 kilowattora, una potenza di 44 cavalli, un infotainment completo compresa una retrocamera per le manovre: Dacia Spring batte tutte le concorrenti per il suo mood essenzi ...

Volkswagen ID.6 - Il 7 posti elettrico destinato alla Cina! Vediamone le caratteristiche. Continua l’elettrificazione della Gamma in casa Volkswagen, questa volta aggiungendo al listino l’ID.6 – ma solo per il mercato cinese. Il corpo vettura è l’ennesimo SUV, ...

Se immaginassimo ad esempio che lei scelga di acquistare la 'piccola' elettrica meno costosa, la nuova(che abbiamo provato in occasione della presentazione), il suo utilizzo dell'...I video - test di Paolo : qui la- Qui la BMW iX3 - Qui la Volkswagen ID.3 - Qui la Volkswagen e - Up - E qui: la Nuova Fiat 500Una batteria da poco più di 27 kilowattora, una potenza di 44 cavalli, un infotainment completo compresa una retrocamera per le manovre: Dacia Spring batte tutte le concorrenti per il suo mood essenzi ...Vediamone le caratteristiche. Continua l’elettrificazione della Gamma in casa Volkswagen, questa volta aggiungendo al listino l’ID.6 – ma solo per il mercato cinese. Il corpo vettura è l’ennesimo SUV, ...